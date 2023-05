Há estudos científicos sobre os fatores que determinam a Saúde, que demonstram que o nosso comportamento tem um peso semelhante ao somatório do acesso aos cuidados de saúde, com a genética e o ambiente. Estes estudos podem ser discutíveis quanto ao peso de cada uma destas vertentes, mas realçam o grande impacto que o comportamento tem no nosso equilíbrio.

A 15 de maio comemora-se, pelo segundo ano, o Dia Europeu das Hormonas, que tem como objetivo contribuir para melhorar a saúde e o bem-estar da população naquilo que às hormonas diz respeito e realçar medidas muito simples, que todos nós podemos adotar, para melhorar a nossa saúde hormonal e para prevenir o aparecimento de várias doenças endócrinas.

A Sociedade Europeia de Endocrinologia definiu dez pontos essenciais para uma boa saúde hormonal, que, no fundo, correspondem a adotar um estilo de vida saudável, prevenir déficits hormonais, reduzir a exposição a disruptores endócrinos e estar alerta para sinais de doença endócrina. Vejamos um a um…

Porque devemos adotar um estilo de vida saudável? Porque com atividade física, dieta saudável e sono regulares, contribuímos para uma boa saúde hormonal.

A atividade física é essencial para a saúde hormonal. Praticar exercício físico 1,5 a 2,5 horas por semana ajuda o corpo a produzir hormonas de forma natural e regulada. Pequenas alterações nos hábitos diários podem também fazer uma grande diferença, como por exemplo caminhar ou andar de bicicleta em vez de conduzir, ou subir as escadas em vez de apanhar o elevador. Em complemento, uma dieta saudável, rica em alimentos não processados, ajuda a manter e a melhorar o equilíbrio hormonal. É recomendado comer frutas frescas, vegetais, cereais, e reduzir os alimentos processados ao mínimo possível.

O sono regular é de extrema importância na manutenção do equilíbrio hormonal. O objetivo deve ser dormir pelo menos 7 horas de forma ininterrupta, em todas as noites e, se possível, sempre à mesma hora, para que à hora de acordar possamos estar “frescos” e cheios de energia. Jantar cedo e evitar ecrãs - telemóveis, TV ou outros - algumas horas antes de ir dormir, são fatores que ajudam a cumprir este objetivo.

Prevenir déficits hormonais perfeitamente evitáveis, passa por valorizar a vitamina D, o iodo e o cálcio, essenciais para um sistema hormonal saudável. Manter os níveis de vitamina D através do consumo de peixes oleosos, como por exemplo o salmão ou sardinha. Considerar também a ingestão de suplementos de vitamina D nos meses de outono e inverno, quando a exposição solar é mais reduzida. Ingerir alimentos ricos em iodo, tais como marisco, algas marinhas, ovos, ou laticínios, pode ajudar a manter as reservas de iodo no organismo; Preferir sal iodado é uma medida boa e barata para evitar o défice de iodo, especialmente na gravidez, porque o iodo é de extrema importância para a síntese de hormonas tiroideias essenciais para o adequado desenvolvimento do bebé. Por outro lado, ingerir alimentos ricos em cálcio, tais como iogurte, amêndoas, feijão e vegetais de folha verde-escura, por exemplo, brócolos e espinafres, ajuda a proteger os nossos ossos e dentes. Deverá discutir com o seu médico se suplementos com cálcio são adequados para si.

Então, e como podemos reduzir a exposição a disruptores endócrinos, as substâncias químicas que podem ser encontradas em embalagens de plástico, no ar e em produtos cosméticos? Para reduzir a exposição, procure rótulos livres de BPA (Bisphenol A) e BPS (Bisphenol S). Use contentores de vidro ou em aço inoxidável. Beba água da torneira em vez de água engarrafada. E nunca coloque plásticos no micro-ondas!

O ar dentro e fora de casa contém propriedades disruptoras do sistema endócrino. Para minimizar a exposição em casa, aspire, limpe e ventile a casa com regularidade por forma a reduzir a presença de partículas e pó no ar. Produtos de higiene e cosméticos podem ter efeitos disruptivos do sistema endócrino. Verifique os ingredientes e tente evitar comprar cosméticos que contenham químicos com propriedades de disrupção endócrina, tais como ftalatos, parabenos e triclosan.

Uma vez que a deteção e tratamento precoce de doenças endócrinas pode prevenir condições mais sérias, é fundamental estar alerta para sinais e sintomas, sobretudo quando são algo fora do comum. Se tiver sintomas como ganho ou perda de peso de forma inexplicável, sensibilidade ao frio, alterações do apetite, unhas friáveis e cabelo quebradiço, cansaço, pele seca e descamativa, depressão, sede excessiva, sinais de puberdade precoce ou tardia, perda de libido, ciclos menstruais irregulares ou infertilidade - é importante ir ao médico.

Não se esqueça, cuide das suas hormonas, para uma longevidade saudável.

Um artigo da médica Inês Sapinho, endocrinologista e coordenadora do Centro de Endocrinologia, da Unidade da Tiróide e da Unidade de Obesidade do Hospital CUF Descobertas. Autora do livro "Os segredos da sua Tiroide".