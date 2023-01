A infeção pelo vírus do papiloma humano (HPV) é, geralmente, transmitida por via sexual (sexo vaginal, anal ou oral), através do contacto com a pele ou com a mucosa. Menos frequente, o vírus é transmitido durante o parto, ou através do líquido amniótico, mas pode acontecer.

Qual é o período de incubação do HPV?

Não é certo o tempo de incubação do vírus, mas estima-se que poderá ocorrer entre 1 a 6 meses.

Quais são os sintomas da infeção?

O vírus do papiloma humano provoca frequentemente uma infeção silenciosa, sem sintomas nem sinais óbvios.

Nos casos em que a infeção apresenta sintomas, estes podem ser:

comichão

ardor ou dor durante a relação sexual

verrugas, principalmente na região genital ou anal

corrimento anormal

hemorragias fora do período da menstruação

Como é feito o diagnóstico da infeção pelo vírus do papiloma humano?

A citologia, conhecida como teste Papanicolau ajuda a identificar alterações precoces das células do colo do útero, permitindo o seu tratamento e vigilância.

Quem tem maior risco de desenvolver a infeção pelo vírus do papiloma humano?

A infeção por vírus do papiloma humano é mais frequente nos mais jovens (entre os 15 e os 25 anos de idade) e nos primeiros 10 anos após início da atividade sexual, sendo a infeção de transmissão sexual mais frequente nestas idades.

Na população sexualmente ativa, 50 a 80% dos indivíduos adquirem infeção por vírus do papiloma humano em alguma altura da sua vida, apesar de, na grande maioria dos casos, não haver evolução para doença sintomática.

Para além disso, grávidas, pessoas com o sistema imunitário enfraquecido e pessoas com maior número de parceiros sexuais e que não utilizam proteção apresentam um maior risco em caso de infeção por vírus do papiloma humano.

Posso já ter tido a infeção e não ter sido diagnosticada?

Sim. Com frequência o vírus pode ser silencioso, não causar sintomas e ser eliminado pelo próprio sistema imunitário.

Pessoas sem sintomas também podem transmitir o vírus?

Sim. Ainda que não apresente sintomas, uma pessoa infetada pelo vírus pode transmiti-lo a outra pessoa, maioritariamente, por contacto sexual.

Quais são as principais complicações da infeção por vírus do papiloma humano?

A infeção pelo vírus do papiloma humano pode originar vários tipos cancros como:

colo do útero

vaginal

anal

vulva

orofaríngeo

peniano

Como posso prevenir o vírus do papiloma humano?

A prevenção do vírus do papiloma humano pode ser feita através de várias medidas como:

fazer a vacina do vírus do papiloma humano, consoante recomendação médica utilização correta e consistente do preservativo

falar com o parceiro(a) sobre as infeções de transmissão sexual e a sua prevenção

realização regular por parte da mulher da citologia, vulgarmente conhecida como teste papanicolau, e/ou teste de HPV-DNA, se recomendado e disponível, mesmo que tenha feito a vacina

Existe vacina contra o vírus do papiloma humano?

Sim. A vacina contra o vírus do papiloma humano faz parte do Programa Nacional de Vacinação. Está recomendada para administração aos 10 anos de idade, aplicável para raparigas, num esquema de duas doses (0, 6 meses).

Desde outubro de 2020, os rapazes nascidos a partir de 2009 podem fazer a vacina gratuitamente, no âmbito do Programa Nacional de Vacinação, também aos 10 anos de idade.

Note-se que esta vacina é profilática e não terapêutica. Isto significa que serve apenas de prevenção e não é eficaz para tratar a infeção caso a pessoa já esteja infetada, daí a importância da vacinação precoce enquanto jovem e antes de iniciar atividade sexual.

Qual é o tratamento para a infeção pelo vírus do papiloma humano?

Não se conhecem ainda medicamentos que eliminem o vírus do organismo, mas na maioria das vezes o próprio sistema imunitário consegue eliminar o vírus.

Habitualmente, o tratamento incide nas lesões (verrugas) provocadas pela infeção por vírus do papiloma humano , de acordo com a orientação médica. Pode variar entre: