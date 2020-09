De acordo com a deputada social-democrata Mónica Seidi, que falava no hemiciclo açoriano, na Horta, este indicador - estabelecido na comparação com a média em igual período nos últimos seis anos - revela que é tempo de "reconhecer devidamente todas as outras doenças não relacionadas com a atual pandemia", algumas delas "tão ou mais letais".

"Em maio de 2020, esta câmara aprovou por unanimidade uma resolução do PSD/Açores para que de forma urgente fosse elaborado e apresentado aos açorianos um plano de retoma da atividade assistencial médica até então suspensa devido à covid-19. Quatro meses após a apresentação e votação da nossa proposta, este plano não é conhecido. Esta é a terceira vez que trazemos este assunto a debate, porque efetivamente é uma preocupação nossa", sublinhou a parlamentar.

O PSD, que promove hoje um debate de urgência sobre o setor da Saúde, instou a secretária regional com a tutela a, "tal como fez o Governo socialista da República", divulgar "os números referentes à atividade assistencial que não foi executada" devido à covid-19.

O parlamento dos Açores reúne-se esta semana naquele que é o último plenário antes das próximas eleições na região, marcadas para 25 de outubro.

Até ao momento, foram detetados nos Açores 239 casos de infeção pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, que causa a doença covid-19, verificando-se atualmente 36 casos positivos ativos, dos quais 29 na ilha de São Miguel, seis na ilha Terceira e um na ilha do Pico.

Desde o início do surto morreram 16 pessoas na região, todas em São Miguel.