Num projeto de resolução, que vai ser ainda submetido a votação na Assembleia da República, os deputados socialistas recomendaram ao Governo que “identifique as áreas de influência dos Agrupamentos de Centros de Saúde [ACES] Oeste Norte e Sul como de intervenção prioritária no plano que está a elaborar para resolver os problemas da falta de médicos especialistas em medicina geral e familiar”.

Citando dados do Portal da Transparência do Serviço Nacional de Saúde, os deputados socialistas indicaram que estão sem médico de família 44.441 utentes no ACES Oeste Norte e 72.831 no ACES Oeste Sul.

Aos mais de 100 mil utentes sem médico de família, acresce o facto de se tratar de uma “população com um perfil demográfico envelhecido e caracterizado por uma forte prevalência de doenças crónicas”, acrescentaram.

Além disso, há extensões de saúde “sem qualquer equipa médica” e, uma vez que estão localizadas “a distâncias consideráveis das sedes a que pertencem”, “o seu encerramento impossibilita mesmo a deslocação de pessoas mais vulneráveis, económica e socialmente, às sedes destas unidades, colocando desta forma em causa o acesso”.

A realização de investimentos nos atuais hospitais do Centro Hospitalar do Oeste, a transposição das Unidades de Saúde Familiar do modelo A para o B e a criação de centros de responsabilidade integrados a nível hospitalar são também propostos.

Os socialistas admitiram ainda que, a nível de cuidados hospitalares, “a resposta está bastante comprometida” pelo Centro Hospitalar do Oeste “quer pela sobrecarga de procura, quer pela própria idade, obsolescência e condições estruturais e de equipamentos destes três hospitais”, sublinhando a necessidade de construção de um novo hospital para servir a região.

A região Oeste é composta pelos concelhos de Alcobaça, Bombarral, Caldas da Rainha, Nazaré, Óbidos, Peniche (ACES Oeste Norte), do distrito de Leiria, e por Alenquer, Arruda dos Vinhos (ACES Estuário do Tejo), Cadaval, Lourinhã, Sobral de Monte Agraço e Torres Vedras (ACES Oeste Sul), do distrito de Lisboa.

Todos estes concelhos estão na atual área de influência do CHO, à exceção de Alenquer, Arruda dos Vinhos, que são servidos pelo hospital de Vila Franca, e de Sobral de Monte Agraço, cuja população é atendida no hospital de Loures.