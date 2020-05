O composto produziu resposta imune em oito pacientes, semelhante à resposta imunitária dos doentes contaminados com o vírus, informou a empresa. "A fase provisória 1, embora em estágio inicial, demonstrou que a vacinação com o mRNA-1273 produz uma resposta imune da mesma magnitude que a provocada por uma infeção natural", afirmou Tal Zaks, diretor médico da Moderna, em comunicado.

A empresa afirmou que a vacina "tem potencial para prevenir a COVID-19". A primeira fase também procurou verificar se a vacina não é tóxica. A Moderna relatou apenas alguns efeitos secundários considerados menores, como vermelhidão no local da injeção.

A americana Moderna foi uma das primeiras empresas a fazer testes da vacinas em humanos a partir de 16 de março.

Atualmente, existem apenas 12 ensaios clínicos em humanos no mundo, metade dos quais na China, segundo a London School of Medicine and Hygiene.

O estudo clínico foi conduzido pelo Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas dos Estados Unidos (NIAID), onde o governo investiu 483 milhões de dólares.

O governo de Donald Trump, em busca de 300 milhões de doses até janeiro para proteger a sua população, investiu neste projeto e em mais dois: o da empresa farmacêutica americana Johnson & Johnson e o do laboratório francês Sanofi, que tem centros nos Estados Unidos.