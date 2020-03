Em comunicado enviado à Lusa, a Arquidiocese de Braga explica que as alterações, decididas pela Comissão da Quaresma e Solenidades da Semana Santa de Braga, em reunião com o arcebispo, Jorge Ortiga, têm em conta "as recomendações nacionais dadas pela ministra da Saúde" sobre a prevenção da propagação do Covid-19.

Segundo o texto, as novas orientações dizem respeito às celebrações da Quaresma, Semana Santa em Braga e "alargam-se a todo o território da Arquidiocese de Braga".

No que concerne à Semana Santa em Braga, "ficam canceladas as procissões e os concertos da Quaresma e Semana Santa, manter-se-á o ambiente decorativo nas ruas, assim como a abertura dos calvários" pedindo-se aos "comerciantes que decorem as suas montras com motivos alusivos a esta quadra".

Quanto às celebrações litúrgicas, explica a arquidiocese, "acontecerão dentro da Catedral, com a toda a dignidade e esplendor que as caracterizam" mas, alerta, "se as condições exigirem cuidados especiais, não será permitida a participação de fiéis, a não ser os necessários para os serviços litúrgicos".

A Arquidiocese apela à "máxima compreensão".

"Nunca podemos, nem devemos, cair em alarmismos, mas a ninguém é permitido subestimar a gravidade da situação. A responsabilidade de vencer esta epidemia é de todos e de cada um. Rezemos pelos doentes, pelos seus familiares, pelos médicos e por todos profissionais de saúde, invocando a proteção de Maria, Saúde dos Enfermos e Mãe de Misericórdia", termina.

A epidemia de Covid-19 foi detetada em dezembro, na China, e já provocou mais de 4.000 mortos.