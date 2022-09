O acusado de 50 anos atirou em 18 de setembro de 2021 contra um homem de 20 anos, funcionário de uma estação de serviço que o tinha lembrado da obrigação de usar máscara devido à pandemia.

Ele compareceu perante o tribunal em Bad Kreuznach, no oeste do país.

O homicídio, ocorrido em Idar Oberstein (oeste), chocou a Alemanha, onde se formou um virulento movimento antimáscaras e antivacinas.

O réu, também condenado por porte ilegal de arma de fogo, teve uma disputa inicial com o homem do posto de gasolina sobre o uso da máscara, tendo regresso ao local hora e meia depois para o atingir a tiro à queima-roupa.

"Como sabia que não poderia chegar às autoridades políticas, decidiu matar o jovem funcionário", disse a procuradora Nicole Frohn durante o julgamento.

Depois de confessar, o homem declarou-se arrependido.

Na Alemanha, a prisão perpétua dura em média 20 anos.

Neste caso, não foi apurada "particular gravidade da culpa" do acusado, o que em teoria poderia conduzir à libertação do condenado ao fim de 15 anos.

