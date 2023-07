De acordo com comunicados enviados pelo Ministério da Economia e do Mar e pela Bionova Capital, fundadora da Biovance Capital Partners que vai gerir o novo fundo apoiado pelo Fundo Europeu de Investimento, o instrumento “que foi selecionado pelos programas Portugal Tech e InvestEU pretende atingir uma dimensão de 60 milhões de euros”, incluindo capital de investidores institucionais privados, entre os quais a Caixa Capital, do Grupo Caixa Geral de Depósitos.

Na cerimónia de apresentação, realizada no Ministério da Economia e do Mar, o ministro António Costa Silva anunciou um compromisso conjunto de 35 milhões de euros por parte do Banco Português de Fomento (BPF), do Fundo Europeu de Investimento (FEI), e da Comissão Europeia (CE) enquanto investidores-âncora.

Segundo a Bionova Capital, o fundo vai gerido por uma equipa constituída por um médico e dois cientistas, com doutoramento e carreiras de investigação em instituições internacionais de referência como a Harvard Medical School, MIT e Imperial College, além de experiência em empresas nacionais e internacionais da indústria farmacêutica e do capital de risco.

O Biovance Capital Fund I vai investir em 12 empresas na área da biotecnologia, “com o objetivo de apoiar o desenvolvimento de medicamentos inovadores para a saúde humana, em áreas terapêuticas prioritárias como a oncologia, imunologia, neurologia, entre outras”, detalhou o Governo.

Trata-se do sexto e último investimento do Portugal Tech, a parceria FEI-BPF lançada em 2018 para apoiar o ecossistema de capital de risco em Portugal.