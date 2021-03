O chefe de Estado foi vacinado hoje contra a covid-19, com a vacina da AstraZeneca, na sua residência oficial, no Palácio do Mouro, na cidade de Trindade, a cerca de 10 quilómetros da capital.

“Quero apelar a todos os são-tomenses para aderirem sem hesitação a esta campanha, apesar das dúvidas que se levantam em vários países”, apelou o chefe de Estado são-tomense.

“Essa vacina que recebemos por via da Covax, vários países do continente africano também já receberam e outros ainda estão a receber”, acrescentou Evaristo Carvalho.

O governante lembrou que o Gana, que foi um dos primeiros países africanos a receber a AstraZeneca, “já aplicou milhares e milhares de doses aos seus cidadãos, Angola também já aplicou mais de 60 mil vacinas e até agora não houve qualquer reclamação ou incidente”.

“Temos de estar unidos e determinados para enfrentar esta pandemia”, pediu o Presidente são-tomense, exortando ainda à “confiança na Organização Mundial da Saúde, que tem orientado as ações” das autoridades sanitárias do país.

Vamos todos participar, engajar e aderir ao processo de vacinação”, concluiu Evaristo Carvalho, que falou a jornalistas depois de ser vacinado.

O país regista, desde o início da pandemia, um total de 2.057 casos de infeção pelo SARS-CoV-2 e 32 mortos.