Os centros comerciais MAR Shopping Algarve e MAR Shopping Matosinhos estão a disponibilizar rastreios de saúde gratuitos com o objetivo de sensibilizar as comunidades em que estão inseridos para a importância da deteção precoce de indicadores de saúde que careçam de acompanhamento médico, bem como aconselhar para boas práticas em matérias de saúde e bem-estar.

Os rastreios realizam-se habitualmente entre as 11h00 e as 19h00. No MAR Shopping Algarve, os visitantes poderão aceder aos mesmos junto à Farmácia e Clínica HPA (piso 0) e, no MAR Shopping Matosinhos, no piso -1 (junto à Re-food).

Em todas as ações, o acesso funcionará por ordem de chegada, exceto no caso do rastreio à saúde oral, no MAR Shopping Algarve, em novembro, para o qual será necessária inscrição prévia.

Em outubro, o mês rosa, dedicado à prevenção do cancro da mama, o MAR Shopping Algarve receberá uma ação de sensibilização para a importância da prevenção de uma doença com uma taxa de sobrevivência em Portugal superior a 90% se detetada e tratada precocemente.

No dia 31 de outubro, a Associação Oncológica do Algarve, instituição sem fins lucrativos de apoio ao doente oncológico, realizará um rastreio ao cancro da mama, sensibilizando as participantes para a importância do autoexame da mama. Será usada uma prótese para uma explicação mais prática.

O último fim de semana de novembro, nos dias 27 e 28, será dedicado a um rastreio à saúde oral, o qual será desenvolvido pela Clínica Privada do Algarve, cuja unidade de Loulé funciona no MAR Shopping Algarve. Para aceder a este rastreio, os interessados devem inscrever-se na clínica previamente.

Nos dias 18 e 19 de dezembro, será a vez da Qlinic, um projeto criado por alunos de Medicina da Universidade do Algarve, com o intuito de responder às questões de saúde dos portugueses, se instalar no MAR Shopping Algarve para realizar várias ações de sensibilização, nomeadamente a eventuais sinais de ansiedade e depressão, obesidade e hipertensão arterial.

Rastreios ao desenvolvimento infantil

No mesmo fim de semana de dezembro, o MAR Shopping Matosinhos receberá um rastreio ao desenvolvimento infantil, que avaliará eventuais dificuldades na fala, motricidade e condições psicológicas de crianças com idades entre um e 17 anos.

A ação ficará a cargo do O2a – Centro Desenvolvimento e Terapia, que procura dar resposta a variadas problemáticas do desenvolvimento das crianças, jovens e suas famílias, intervindo em várias áreas desde perturbações globais e específicas de desenvolvimento a Perturbação do Espectro do Autismo (PEA) ou fobias, entre muitas outras.

A agenda de rastreios manter-se-á em 2022, estando a mesma a ser definida. Os interessados encontram-na disponível e sempre atualizada no website dos centros MAR Shopping – www.marshopping.com.