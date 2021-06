“A situação na praia de Matosinhos está totalmente normalizada. Como previsto, os resultados da contra-análise chegaram hoje ao início da tarde e apresentam valores normais em todos os parâmetros analisados”, sublinhou esta autarquia do distrito do Porto, em comunicado.

O desaconselhamento a banhos já foi levantado, reafirmou, acrescentando que os utilizadores da praia podem frequentar a água do mar com “toda a segurança”.

A Agência Portuguesa do Ambiente (APA) tinha desaconselhado, desde terça-feira, os banhos na praia de Matosinhos, na sequência dos resultados provisórios da amostra da água colhida na segunda-feira, que não especificou.

“Visando a proteção da saúde dos banhistas e em estreita coordenação com a delegada de Saúde Regional do Norte e com o município, o banho encontra-se desaconselhado até que os resultados analíticos das amostras comprovem que está reposta a qualidade da água, compatível com a prática balnear”, ressalvou na ocasião na sua página oficial.