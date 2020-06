A app “Posso ir?”, desenvolvida no âmbito do Tech4Covid19, um coletivo de engenheiros, cientistas, designers, profissionais de saúde, técnicos de marketing e outros, todos voluntários, que se juntaram para combater a COVID-19, popularizou-se no início da quarentena, por medir a taxa de ocupação de supermercados, farmácias e demais espaços públicos, com vista a garantir o distanciamento social.

Tal como a “Info Praia”, a app da Agência Portuguesa do Ambiente, a “Posso ir?” conta com as informações fornecidas pelos concessionários. Mas junta-lhes as informações dos próprios banhistas. Tudo em tempo real. E, em parceria com a DECO PROTESTE, brevemente indicará ainda o nível de qualidade da água do mar, o histórico de ocupação, a existência de bandeira azul e de vigilância, e as infraestruturas disponíveis.

Mais de 45 mil lojas e 600 praias, e sempre a somar

Com indicadores visuais para utilizadores daltónicos, a “Posso ir?”, que inclui 45 mil estabelecimentos comerciais e mais de 600 praias em Portugal Continental e nas ilhas, soma já mais de 200 mil downloads.

Descarregue-a na App Store ou na Play Store. Também pode seguir o projeto no website, no Facebook ou no Instagram.

Mas os criadores da aplicação querem ir mais longe e desejam a colaboração de um número superior de lojas, concessionários de praias e restaurantes, além do apoio das autarquias. Quanto maior o volume da informação recolhida, maior a fiabilidade, mas também o nível de confiança transmitida aos cidadãos, para que regressem à normalidade.