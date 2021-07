De acordo com o relatório de vacinação, atualizado semanalmente às terças-feiras, até domingo 4.337.479 pessoas (42%) tinham completado o esquema vacinal e 6.213.798 (60%) tinham pelo menos iniciado a vacinação.

Os dados reportam-se a pessoas vacinadas a partir dos 16 anos.

Portugal começou a campanha de vacinação contra a covid-19 em 27 de dezembro de 2020.

Ao todo, o país recebeu 11.510.810 doses e distribuiu 10.694.447.

As regiões do Alentejo e Centro são as que têm o processo de vacinação mais avançado, respetivamente com 49% e 46% da população com a vacinação completa.

Em contrapartida, Algarve e Lisboa e Vale do Tejo continuam a ser as regiões mais atrasadas, com 40% da população em ambas com o ciclo de vacinação concluído.

Por faixas etárias, 95% (644.821) das pessoas com 80 ou mais anos têm a vacinação completa, seguindo-se 88% (1.427.955) entre os 65 e os 79 anos e 71% (1.538.586) dos 50 aos 64 anos.

No grupo etário dos 25 aos 49 anos, 20% das pessoas (681.588) concluíram o ciclo vacinal e 57% (1.899.241) tomaram pelo menos uma dose.

Entre os jovens dos 18 aos 24 anos, 5% (42.491) têm a vacinação completa e 8% (62.589) iniciaram a vacinação.

Ainda segundo o relatório, 3.090 jovens dos 16 aos 17 anos receberam pelo menos uma dose e 2.037 a segunda dose. Estes jovens, nomeadamente com Trissomia 21, tiveram indicação para vacinação (com a vacina da Pfizer/BioNTech) ao abrigo de uma norma da DGS sobre grupos prioritários que foi atualizada em março de 2021.

Em Portugal, desde o início da pandemia, em março de 2020, morreram 17.173 pessoas e foram registados 912.406 casos de infeção, de acordo com o mais recente boletim da DGS.

A covid-19 é uma doença respiratória causada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e que se disseminou rapidamente pelo mundo.