Portugal registou hoje mais cinco mortos e 486 casos de infeção relacionados com a pandemia de covid-19, indicou a Direção-Geral da Saúde (DGS).

De acordo com último boletim, desde o início da pandemia, Portugal contabilizou 1.838 mortes e 59.943 casos de infeção.

Em vigilância, permanecem 34.201 contactos, menos 65 do que no dia anterior.

Os dados hoje divulgados revelam ainda mais 217 casos recuperados, perfazendo um total de 42.793.

Portugal conta com 15.312 casos ativos, mais 264 do que no dia anterior.

Por região, Lisboa e Vale do Tejo tem 30.839 casos confirmados, ou seja, mais 230 do que no dia anterior, e mais quatro óbitos, totalizando 681.

Já a região Norte concentra 21.654 casos de infeção, uma subida de 200 casos face a sexta-feira, e os óbitos mantêm-se em 849.

O Centro, por seu turno, contabiliza 4.942 casos de infeção, uma progressão de 39 casos, e 254 mortos, mais um do que no dia anterior.

O Alentejo regista 964 casos confirmados, mais cinco do que no dia anterior, e 22 mortos.

A região do Algarve tem hoje contabilizados 1.159 casos, o que se traduz num aumento de nove casos, e os óbitos permanecem inalterados em 17.

A Madeira continua sem registar óbitos e contabiliza mais quatro casos confirmados, perfazendo um total de 170, enquanto os Açores têm 15 óbitos notificados, sem alterações face ao dia anterior, e 215 casos confirmados, um número que reflete uma descida “por força da necessidade de correção da série histórica e da real atribuição dos mesmos a outra região de saúde”, ressalvou a DGS.

Por sua vez, em internamento estão mais seis doentes do que no dia anterior, ascendendo o total a 345.

Nas unidades de cuidados intensivos estão internados 41 infetados, mais um do que na sexta-feira.

Do total dos casos confirmados, 32.958 são mulheres e 26.985 homens.

O novo coronavírus já causou, em Portugal, a morte de 924 homens e 914 mulheres.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia em fevereiro, o continente americano é agora o que tem mais casos confirmados e mais mortes.