Pelo menos 73% da população de Portugal (7.576.336 pessoas) já completou a vacinação contra a COVID-19. Com a primeira dose da vacinação são já 8.607.939 pessoas, ou seja 83%, revela o mais recente relatório da Direção-Geral da Saúde (DGS), divulgado esta quarta-feira e com base em dados reportados até 29 de agosto.

Na semana anterior, a DGS indicava que 72% da população estava totalmente vacinada e 80% tinha pelo menos uma dose da vacina contra a COVID-19.

Ao todo, Portugal recebeu 17.448.090 doses e distribuiu 15.136.630, números que contemplam as distribuições feitas nas regiões autónomas da Madeira e dos Açores, mas excluem as doações.

Com o ciclo de doses completas surgem, à cabeça, as pessoas com 80 ou mais anos (99%, 678.170 utentes), seguindo-se as das faixas etárias dos 65-79 anos (99%, 1.643.170) e dos 50-64 anos (96%, 2.079.942).

Entre as pessoas dos 25 aos 49 anos, 82% (2.740.384 cidadãos) têm a vacinação completa e 91% (3.015.507) têm pelo menos uma dose administrada.

Na faixa etária dos 18-24 anos, 50% (393.499 pessoas) têm o esquema de vacinação concluído e 82% (643.324) possuem pelo menos uma dose.

O Norte é a região do país com o processo de vacinação mais avançado, com 75% das pessoas com vacinação completa e 86% com vacinação iniciada.

Em contrapartida, o Algarve é a região mais atrasada, com 67% da população residente com o ciclo de vacinação concluído e 77% com pelo menos uma dose.

O Centro e a Madeira registam 74% de vacinação completa, seguindo-se o Alentejo (73%) e Lisboa e Vale do Tejo e os Açores (72%).

Em Portugal, a campanha de vacinação contra a covid-19 iniciou-se em 27 de dezembro de 2020, sendo administradas atualmente as vacinas de dose única (Janssen) e de dose dupla (Pfizer/BioNTech, Moderna e AstraZeneca).

A COVID-19 provocou pelo menos 4.518.163 mortes em todo o mundo, entre mais de 217,63 milhões de infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

Em Portugal, desde março de 2020, morreram 17.757 pessoas e foram contabilizados 1.039.492 casos de infeção confirmados, segundo dados da Direção-Geral da Saúde.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em países como o Reino Unido, Índia, África do Sul, Brasil ou Peru.

