Algumas populações encontram-se em risco acrescido de Doença Pneumocócica, tais como as crianças até aos dois anos de idade, os adultos com idade igual ou superior a 50 anos e pessoas com algumas doenças crónicas subjacentes.

Cerca de 75% dos casos de Doença Invasiva Pneumocócica em adultos e 80% dos casos em adultos com idade igual ou superior a 50 anos são de pneumonia pneumocócica bacteriémica. De acordo com a Sociedade Portuguesa de Pneumologia (SPP), no seu Documento de Consenso para a Prevenção das Infeções Respiratórias no Adulto, as infeções respiratórias são uma das principais causas de morbilidade, mortalidade e consumo de recursos de saúde a nível global.

Além dos custos diretos e indiretos, é da maior preocupação o elevado consumo associado de fármacos antimicrobianos e, em consequência, o aumento crescente de resistências a esta classe de medicamentos, que pode condicionar num futuro próximo a utilização de algumas classes de antibióticos.

O potencial de redução do impacto desta doença pela vacinação de adultos representa um benefício significativo para a saúde pública. Esta medida é reconhecida por diversas sociedades médicas que vêem na imunização de adultos uma forma de diminuir o impacto das infeções respiratórias. A SPP defende que em face desta realidade nacional, é consensual a necessidade de uma rápida implementação de medidas preventivas das infeções respiratórias nos adultos. No seu Documento de Consenso, esta sociedade médica recomenda iniciar a vacinação antipneumocócica com Prevenar 13 (Vacina Pneumocócica Polissacárida Conjugada [13-valente, adsorvida] – VPC13) de adultos com imunocomprometimento ou co-morbilidades crónicas, e de todos os adultos com idade igual ou superior a 65 anos de idade, seguindo-se a administração da Vacina Pneumocócica Polissacárida 23-valente (VPP23); caso os adultos tenham já sido vacinados com a VPP23, é recomendada a imunização com uma dose da VPC13.

Outras sociedades médicas, como o Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP) do Centers for Disease Control and Prevention (CDC) dos Estados Unidos da América (EUA) ou a Sociedad Española de Neumología y Cirurgia Torácica (SEPAR), num Documento de Consenso elaborado em conjunto com outras 15 sociedades médicas, recomendam a vacinação de adultos para a prevenção da Doença Pneumocócica.

Em Portugal

Pneumonia mata mais de 20 pessoas por dia.

Por esse motivo a DGS emitiu uma norma para a vacinação contra o principal agente causador de pneumonias no nosso país.

Essa norma é para todos os profissionais de saúde.

Todos os adultos com diabetes, doença cardíaca e doença respiratória (DPOC, asma...) entre outros, devem ser vacinados por que têm mais risco que as outras pessoas.

O não cumprimento da norma é uma má prática, porque estamos a falar de uma doença grave, com mortalidade elevada, que é prevenível.

Existem 2 vacinas, uma mais antiga que protege apenas contra uma pequena parte da pneumonia pneumocócica, e outra mais recente, mais eficaz e abrangente, com a vantagem de ser administrada uma única vez na vida! Daí não fazer qualquer sentido esperar pelos meses frios... Deve-se vacinar em qualquer altura do ano.

Esta última vacina é aquela que deve ser administrada primeiro a quem nunca foi vacinado e quem já fez a vacina mais antiga deverá sempre fazer esta depois, para ficar devidamente protegido.

É absolutamente fundamental cumprir a Norma da DGS e vacinar todos os adultos de risco, para se começar a reduzir a mortalidade por pneumonia.

Um artigo do médico Luís Rocha, Pneumologista no grupo Lusíadas Saúde.