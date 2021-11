"Este acordo vai permitir a todos os utilizadores Glovo o acesso simples e fácil a um serviço essencial como as análises clínicas. Ao disponibilizar a ida de um enfermeiro ao seu encontro, vai ser possível aos utilizadores terem uma experiência mais confortável, personalizada, evitando deslocações e contactos desnecessários", explica a marca em comunicado.

"Para aceder ao serviço, basta entrar na app, escolher o tipo de análise entre as opções disponíveis: recolha de sangue, de urina ou ambas. Todos os serviços são efetuados por um enfermeiro certificado e podem ser realizados em casa, no local de trabalho ou outro da preferência de quem o requisita. Após o pedido na app, entrarão em contacto com o utilizador para recolher todos os dados relevantes, incluindo informação relativa às análises a fazer, bem como se através de acordo com o SNS, Sub-Sistemas ou Seguros. Quando a colheita estiver concluída os resultados serão enviados por e-mail", refere a nota.

Para já, o serviço está disponível em Lisboa, entre Cascais e Caxias, Sintra e Almada.

Ricardo Batista, diretor-geral da Glovo em Portugal, afirma que "este reforço de parceria com a Inocrowd vem ao encontro da visão da Glovo: dar acesso a tudo, e a todos, nas suas cidades. Estamos a possibilitar aos nossos utilizadores poderem fazer uma escolha de acordo com o que mais lhes convém, algo que não existia até agora. Através dos testes Covid-19 compreendemos que os utilizadores estão muito receptivos a este tipo de serviços, o que nos leva a querer alargar a gama de serviços disponíveis na app".

Soraya Gadit, CEO da Inocrowd, acrescenta: ”Da aprendizagem que tivemos com o Covid 19, apercebemo-nos que existem pessoas acamadas, doentes e que têm dificuldades em se deslocar ao laboratório para fazer uma recolha de sangue ou de urina e quisemos tornar a vida mais simples aos doentes mas também a quem trabalha e que não pode faltar ao trabalho para ir fazer as suas análises de rotina. Assim sem sair do seu conforto do lar, do local de trabalho, hotel ou alojamento, um enfermeiro certificado deslocar-se-á ao doente/utente, tornando este serviço muito mais cómodo, não esquecendo que ainda estamos em pandemia e que é premente continuarmos a evitar contactos desnecessários. É a democratização das análises clínicas".

O serviço estará disponível todos os dias de segunda-feira a domingo das 06h30 às 21h30.

"A app cria, assim, uma oferta cada vez mais completa e abrangente para dar resposta às necessidades em áreas fundamentais como a saúde e o bem-estar, muito úteis e valorizadas pelos utilizadores. Já estavam disponíveis na aplicação as entregas de medicamentos sem receita médica e uma quantidade de produtos de uso corrente como pomadas para pequenas mazelas, desinfetantes, máscaras, kits de primeiros socorros, objetos de puericultura, suplementos e cuidados de higiene, citando apenas alguns dos muitos exemplos presentes na app", refere a nota.

"A Glovo iniciou a entrega de produtos de parafarmácia em abril de 2020 e pouco mais de um ano depois junta serviço de recolha de análises feitas ao domicílio, um passo importante ao entrar na área da saúde em complemento às áreas de bem-estar e parafarmácia que a plataforma já disponibiliza.

A aplicação pretende dar uma resposta cada vez mais abrangente e inclusiva a nível nacional, sempre com o compromisso de fazer chegar os pedidos em menos de 30 minutos a casa dos utilizadores", lê-se no comunicado.