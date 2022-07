Em comunicado, a PJ revelou que as duas pessoas, “que exercem atividades profissionais no sistema de saúde”, foram detidas, esta quarta-feira, através da Diretoria do Sul desta polícia de investigação criminal.

Contactada pela agência Lusa, fonte da PJ acrescentou que os detidos são um homem e uma mulher, mas não especificou as idades.

As detenções tiveram lugar no âmbito de um inquérito tutelado pela Procuradoria do Juízo de Competência Genérica de Ourique, no distrito de Beja.

Em colaboração com o INFARMED, a PJ efetuou, na quarta-feira, cinco buscas, tanto domiciliárias como não domiciliárias, que culminaram nas detenções.

O homem e a mulher são suspeitos de “crimes de burla qualificada e falsificação ou contrafação de documento, com vista à obtenção do recebimento de comparticipações elevadas, indevidas, pelo Serviço Nacional de Saúde, através da emissão de receituário médico fraudulento”, disse a PJ.

Os detidos vão ser presentes hoje a primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Ourique, para aplicação das respetivas medidas de coação, disse à Lusa a fonte da PJ.