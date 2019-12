A semana é enfrentada com maior disposição e energia, pela libertação de neurotransmissores como a endorfina, contribuindo para a boa-disposição ao longo do dia. Ainda assim, o horário com o maior pico de adesão continua a ser o mais tardio, entre as 17h e as 19h. Já o fim de semana é utilizado, principalmente, para recarregar baterias: menos pessoas praticam desporto e, se praticam, tendem a manter-se ativas entre o período das 10h00 às 12h00.

Um treino curto é a tendência

Os desportos praticados em grupo são os preferidos. Se o caminho costuma ser do escritório para o ginásio, por que não treinar com os colegas? Em média, três membros participam num treino em conjunto. No geral, os exercícios curtos e eficazes são os mais populares.

Os números mostram que as aulas reservadas com maior frequência têm uma duração máxima de 1h, havendo uma tendência clara para as de 30 minutos, especialmente na hora de almoço. Desportos em que os resultados pretendidos possam ser rapidamente alcançados são particularmente populares. O objetivo é suar - e não apenas com yoga.

Cardio, Bootcamp e HITT - os populares

Os planos de exercício elaborados e baseados no conceito militar, como o Bootcamp, são um exemplo de modalidades ao ar livre que apostam na inovação no tipo de treino, acabando por atrair os desportistas e curiosos.

Desportos como artes marciais continuam a ser bastante procurados porque, além da preocupação com a saúde do corpo, existe a envolvência de valores e ética que trabalham a mente. De um modo geral, os atletas têm procurado atividades mais distintas e interativas, que melhorem a concentração, confiança e consciência, e onde possam utilizar a sua criatividade aliada ao desporto.

Yoga e Pilates: o desporto aliado ao bem-estar

Também as modalidades de Yoga e Pilates são das mais populares. O Buti Yoga combina os ensinamentos da cultura indiana e é uma alternativa mais dinâmica e divertida. Une a eficácia de um treino de força, elasticidade e cardio, ativando o corpo e permitindo um maior gasto calórico.

Uma particularidade interessante é o facto de recorrer a uma técnica especial, conhecida por técnica estrutural em espiral, que resulta de movimentos específicos que permitem esculpir uma silhueta mais definida.

Por outro lado, numa sociedade cada vez mais interessada por temas como o crescimento e cuidado pessoal, existe uma grande procura pelas técnicas de Pilates, aliadas ao mindfulness. Ambas partilham de um benefício comum: a capacidade de foco e de viver o momento presente.

Uma boa música torna tudo mais fácil

O Cycling e o Aerial Hoop também são atividades a experimentar. Com a música sempre presente, para uma motivação extra, deve fazer parte de qualquer treino, nunca esquecendo que as favoritas devem marcar presença. As danças exóticas também são modalidades que os portugueses estão a praticar.

O Pole Dance, por exemplo, está a desafiar os mais ousados, devido à sua envolvência, ritmo e diversão. Esta modalidade permite o fortalecimento das articulações e da estrutura óssea, aumentando a resistência de ambos. Uma vantagem extra é o fortalecimento dos músculos abdominais que, no caso de uma gravidez, possibilita uma gestação menos desgastante para a coluna e facilita o parto.

Padel: uma oportunidade de exercício em conjunto

O Padel, um desporto de raquetes jogado a pares, é uma modalidade em ascensão junto do público português. Promove a interação social e o trabalho em equipa, tendo ainda a particularidade de ser intergeracional - pode ser praticado em simultâneo por crianças, adultos e idosos, de acordo com os seus níveis. É uma oportunidade perfeita para juntar a família e os amigos, exercitando o corpo e o espírito de equipa. Atualmente, o Padel é jogado por mais de 10 milhões de praticantes - e este número aumenta todos os dias, fazendo com que o Padel seja o desporto que mais cresce mundialmente.

Em resumo, a grande tendência para 2020 é a integração das atividades de desporto e fitness na rotina diária dos portugueses de uma forma equilibrada.

A saúde, meditação e spas têm tido uma maior adesão nos últimos anos e, no ranking dos desportos, as ofertas na categoria “bem-estar” já se encontram em 10º lugar.

O fitness, o yoga e a natação continuam a ser as atividades com mais inscrições, estando no topo das escolhas dos portugueses.