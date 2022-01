As hormonas produzidas pela tiroide regulam o metabolismo e provocam uma libertação de calor no corpo, aumentando a temperatura corporal. Quando as temperaturas baixam, como é típico no Inverno, o organismo necessita da produção de hormonas da tiroide para ajudar a compensar a exposição ao frio, mas as pessoas que sofrem de hipotiroidismo têm uma menor capacidade de produzi-las, logo as implicações do frio são maiores na vida destes doentes.

“Quando o hipotiroidismo é muito grave ou está mal controlado, a temperatura corporal pode baixar 3 ou 4 graus”, afirma Maria João, médica endocrinologista A especialista explica ainda que quando as condições atmosféricas agravam, “o organismo destes doentes funciona mais devagar na tentativa de conservar todo o calor possível”.

Por isso, pessoas com hipotiroidismo devem evitar ambientes com baixa temperatura extrema e proteger-se do frio, agasalhando-se convenientemente com várias camadas de roupa, luvas, cachecol e gorro. A prática do exercício físico também facilita a libertação de calor, pelo que é essencial para minimizar o impacto do tempo mais frio. “Pode ainda ser necessário consultar o médico, caso a intolerância ao frio seja superior à habitual, para analisar os níveis das hormonas tiroideias e adaptar a medicação se for preciso”, acrescenta Maria João.

A ADTI alerta para especial cuidado por parte dos doentes de hipotiroidismo nos próximos dias, uma vez que os valores da temperatura mínima estão muito baixos e quinze distritos do país estão em aviso amarelo devido ao frio até à próxima segunda-feira, segundo o Instituto Português do Mar.

A ADTI foi criada no dia 24 de fevereiro de 2012 por um grupo de cidadãos com necessidade de uma associação de doentes com patologia da tiroide.

A missão da ADTI passa pela defesa dos interesses e a representação dos doentes da tiroide, apoiar e informar os associados e a comunidade sobre as disfunções da tiroide, aumentar a consciencialização sobre a saúde da tiroide, cooperar com os profissionais de saúde na divulgação do conhecimento, no apoio e no tratamento de doentes com problemas da tiroide, promover a divulgação dos resultados da investigação sobre a prevenção de doenças da tiroide e intervir junto da administração pública na defesa dos interesses dos doentes e na resolução de problemas relacionados com as doenças da tiroide.