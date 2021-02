"Eu e meu irmão revezamo-nis para ficar na fila. Ele dorme aqui ao ar livre, no chão. Então sou eu que tenho que trazer o pequeno-almoço, almoço e jantar para ele", conta July à AFP. "Passamos dias, noites e madrugadas" na fila.

"Estamos a recarregar um balão [tanque ou cilindro] depois de quatro dias, porque este balão está na fila desde a madrugada de domingo e só hoje está a entrar na recarga, sendo que é quinta-feira", acrescenta a mulher de 30 anos.

O seu pai, Germán Blanco, de 60 anos, é diabético e tem 50% dos pulmões comprometidos pelo coronavírus. Permanece em repouso na sua casa em Bellavista del Callao, a cidade portuária vizinha de Lima, perto do local onde os seus filhos compram o oxigénio.

Junto a dezenas de outras pessoas, os irmãos Blanco tiveram que aguardar pacientemente na fila em frente ao centro de distribuição Criogás, que ficou famoso por ser o mais barato da capital peruana. Como tantas pessoas se reúnem por lá, está sob custódia policial desde a semana passada.

O dono da Criogás, José Luis Barsallo, apelidado de "anjo do oxigénio" pelos jornais peruanos, estabeleceu controlos rigorosos para vender as recargas de oxigénio, após detetar que havia revendedores a especular com a necessidade das pessoas nesta pandemia.

Cada cilindro tem capacidade para 10 metros cúbicos de oxigénio sob pressão. Mas agora Barsallo recarrega-os apenas pela metade, para que mais pessoas possam comprar. Cada metro cúbico vale 20 soles (5,5 dólares).

A procura por oxigénio medicinal cresceu 200% no Peru com a segunda onda da pandemia, disse a ministra da Saúde, Pilar Mazzetti. Isso obrigou as pessoas a fazer filas nas ruas e a dormir sobre as calçadas ou pequenas barracas improvisadas.

Com o seu balão recarregado, July apanhou um táxi e foi para casa, onde o seu pai a aguardava recostado num sofá. Estava ligado a uma máquina geradora de oxigénio, que os médicos dizem “que não ajuda tanto como o oxigénio medicinal”, afirma a sua filha.

"Estamos desesperados... A verdade é que não desejamos isso a ninguém", acrescenta July, após ligar o oxigénio medicinal ao seu pai e medir a sua saturação.

"Esta doença é silenciosa, é muito complicada, do dia para a noite morre-se", lamenta, acrescentando que outros cinco familiares também contraíram o temido vírus.

Assim que os irmãos Blanco conseguiram recarregar o balão, Juan Carlos foi novamente para o final da fila para conseguir mais oxigénio para o seu pai.

"O meu irmão está na parte do fundo da fila, porque os dois balões não podem estar juntos. O outro balão está lá no fundo e deve sair na quarta-feira da outra semana recarregado", explica July.