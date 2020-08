O Peru é já o sexto país do mundo com mais casos confirmados, com 607 mil infetados. As 28 mil mortes associadas à COVID-19 registadas no Peru traduzem-se numa mortalidade de 85,8 mortes por 100 mil habitantes, um dado que resulta da divisão do número de mortes pela população nacional de 32,6 milhões de habitantes, segundo o dados mais recentes do Instituto Nacional de Estatística e Informática (INEI).

No total, são mais de 65 mil mortes a mais desde o início da pandemia, já que desde março as mortes aumentaram 120% no Peru.

A letalidade do coronavírus no Peru é de 4,8%, ou seja, quase cinco em cada 100 pessoas infetadas pelo vírus SARS-CoV-2 morrem. No México essa taxa é de 10,8%.

Depois do Peru e da Bélgica, que reviu em baixa na quarta-feira os números da pandemia, os países com maiores taxas de mortalidade são Reino Unido e Espanha, com 62 e 61 mortes por 100 mil habitantes respetivamente.