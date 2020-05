O parlamento espanhol aprovou hoje o prolongamento por mais duas semanas, até 23 de maio, do estado de emergência, em vigor desde 15 de março no país, com o objetivo de lutar contra o novo coronavírus.

Numa votação em que a maioria dos membros da assembleia participou a partir de casa, através de meios telemáticos, votaram a favor 178 deputados, contra 75 e abstiveram-se 97, entre eles os da maior formação da oposição, o Partido Popular (direita). As propostas feitas quinzenalmente de prorrogação do estado de emergência pelo Governo minoritário, formado por uma coligação entre o Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE e o Unidas Podemos (extrema-esquerda), têm vindo sucessivamente a perder apoios, devendo esta ser a última vez que se realiza. Espanha registou, nas últimas 24 horas, 244 mortes devido à pandemia de COVID-19, uma subida que ocorre depois de três dias consecutivos de números abaixo das 200, havendo até agora um total de 25.857 óbitos. O primeiro-ministro, Pedro Sánchez, anunciou hoje que o Governo espanhol vai declarar luto oficial, em homenagem às vítimas mortais da pandemia, quando a maior parte do país estiver na segunda fase do desmantelamento das medidas de contenção da COVID-19, que deverá começar na segunda-feira 11 de maio. O executivo também irá organizar uma homenagem pública às vítimas, quando o desconfinamento terminar, provavelmente em finais de junho ou inícios do mês seguinte. Continuar a ler O parlamento deverá hoje autorizar a quarta prorrogação do estado de emergência solicitada pelo Governo, que, apesar da abstenção anunciada pelo maior partido da oposição, o Partido Popular (direita), parece já ter conseguido reunir os apoios necessários para prolongar por mais duas semanas, de 10 a 23 de maio, o período de exceção em vigor desde 15 de março.