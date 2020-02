Ao longo de quatro semanas, os investigadores avaliaram, por isso, o consumo diário do pão enriquecido com gérmen de trigo e do habitual pão de trigo, e concluíram que a maioria dos participantes "apresentava uma melhoria da qualidade de vida associada ao conforto intestinal".

Além desta avaliação e de inquéritos sobre sintomas intestinais e abdominais, a equipa observou também as fezes dos participantes, sendo que desta análise se verificou um "aumento de dois géneros de bactérias associadas a uma diminuição da inflamação intestinal e melhoria da saúde gastrointestinal".

À Lusa, André Rosário adiantou que o objetivo dos investigadores passa agora por continuar a estudar este subproduto, mas durante "um período mais alargado de tempo e com uma amostra superior".

"Nós verificámos que os estudos eram escassos e que também existia nenhuma alegação de saúde relativamente ao gérmen de trigo e este estudo também vem contribuir para isso, para substanciar uma potencial alegação de saúde no futuro", concluiu.

Além dos investigadores do CINTESIS e da FMUP, o estudo contou com a colaboração de especialistas da Escola Superior de Biotecnologia da Universidade Católica e do Centro de Engenharia Biológica da Universidade do Minho.