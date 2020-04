Os Estados Unidos, que confirmaram a primeira morte associada ao novo coronavírus no final de fevereiro, são o país com maior número de óbitos (21.489) e de infeções diagnosticadas (546.874).

Pelo menos 32.369 pessoas já são consideradas curadas neste país.

Depois dos EUA, os países mais afetados pela covid-19 são Itália, que contabiliza 19.899 mortes e 156.363 casos diagnosticados, seguindo-se Espanha (16.972 óbitos e 166.019 casos), França (14.393 mortes e 132.591 casos) e o Reino Unido (10.612 mortes e 84.270 casos).

A China, onde a pandemia começou no final de dezembro, contabiliza oficialmente 82.052 casos de infeção (mais 99 nas últimas 24 horas) e 3.339 mortes (nenhuma no último dia), excluindo as regiões administrativas especiais de Hong Kong e Macau.

O Burundi anunciou nas últimas 24 horas a primeira morte associada à pandemia.

A Europa continua a ser o epicentro da pandemia, totalizando até às 19:00 de ontem, 77.129 mortes e 931.205 casos.

Seguem-se os Estados Unidos e o Canadá, com 22.237 mortes (571.167 casos), Ásia, com 4.896 mortes (137.800 casos), Médio Oriente, com 4,783 mortes (100.030 casos), América Latina e as Caraíbas, com 2.615 mortes (61.979 casos), África, com 786 mortes (14.250 casos) e a Oceânia, com 70 mortes (7.525 casos).

Esta avaliação foi feita através de uma recolha de dados pelas delegações da AFP junto das autoridades competentes em vários países, assim com informação disponibilizadas pela Organização Mundial da Saúde (OMS).