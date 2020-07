Nestas clínicas realizam-se ainda análises clínicas, designadamente para deteção de infeção por SARS-CoV-2, sem para tal estarem licenciadas ou reunirem as condições necessárias, designadamente de direção clínica.

Esta operação policial está a ser realizada por 50 elementos desta Polícia Judiciária, com a colaboração da Ordem dos Médicos, estando a dar cumprimento a vários mandados de busca e detenção, com a finalidade de recolher elementos de prova que consubstanciem os indícios já constantes do inquérito. As diligências estão a ser acompanhadas por 1 Procurador da República do DCIAP e por um juiz do Tribunal Central de Instrução Criminal.

No decurso desta operação foram detidos 5 (cinco) indivíduos: 2 homens (com 35 e 57 anos de idade) e 3 mulheres (com 32, 59 e 62 anos de idade), todos profissionais com ligação ao ramo da saúde, que irão ser presentes às autoridades judiciárias competentes para primeiro interrogatório judicial e aplicação de medidas de coação tidas por adequadas. O presente inquérito está a correr os seus termos no DCIAP.