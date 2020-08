"A maneira mais rápida de acabar com essa pandemia e reabrir as economias é começar a proteger as populações expostas a um risco maior, ao invés de populações inteiras em apenas alguns países", argumentou.

Tedros Adhanom Ghebreyesus explicou que "será dada prioridade aos trabalhadores da linha da frente nos estabelecimentos de saúde e assistência social, pois são essenciais para o tratamento e proteção da população e estão em estreito contacto com grupos de alto risco de mortalidade", incluindo maiores de 65 anos e pessoas com comorbidades.

"Para a maioria dos países, uma alocação (de vacinas) durante a fase 1 para atingir 20% da população, cobriria a maioria dos grupos de risco", disse o chefe da OMS.