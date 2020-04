De acordo com a diretora Regional da Organização Mundial de Saúde (OMS) para a África, Matshidiso Moeti, “mesmo em tempos de crise, devemos continuar a garantir a prestação de serviços de vacinação sistemática como parte integrante dos serviços de saúde essenciais”.

“É preciso, agora mais do que nunca, aumentar os investimentos destinados à investigação e ao desenvolvimento de vacinas”, lê-se na mensagem alusiva à atual Semana Africana da Vacinação, que decorre em simultâneo com a Semana Mundial da Vacinação.

O tema deste ano é “Todos Protegidos: As Vacinas Funcionam!” e pretende celebrar “as pessoas que participam no desenvolvimento de vacinas, os profissionais de saúde que as administram e os vacinados”.

“Todos eles contribuem para a luta contra as doenças infetocontagiosas, protegendo as populações de todo o mundo. Isto nunca foi tão claro como com a atual pandemia da covid-19”, refere-se na mensagem.

Apesar de, ao longo dos últimos nove anos, a Semana Africana da Vacinação ter permitido vacinar mais de 180 milhões de pessoas, este ano as medidas de confinamento impostas pela maioria dos países, tal como o distanciamento físico, adiaram as atividades da campanha de vacinação.