Outros 18% disseram que a situação está parcialmente controlada, 2% avaliaram que a pandemia está totalmente controlada, e 1% não soube responder.

Em janeiro passado, uma sondagem semelhante averiguou que 62% avaliavam que a pandemia de covid-19 estava fora de controlo no país, 33% disseram que a situação estava parcialmente controlada, 3% acreditavam que a pandemia estava totalmente controlada, e 1% não respondeu.

A sondagem também revelou que 55% dos brasileiros têm muito medo da infeção por covid-19. Outros 27% disseram ter um pouco de medo, 12% não têm medo, e 7% relataram já ter contraído a doença.

Em janeiro, 44% declaravam ter muito medo da doença, 33% tinham um pouco de medo, 16% não tinham medo e outros 7% relatavam já ter contraído a doença.

Desde que o primeiro caso da doença foi registado no Brasil, em 26 de fevereiro do ano passado, a covid-19 já contaminou mais de 11,7 milhões de brasileiros e provocou 287.499 mortes.

O levantamento do Datafolha tem uma margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos e foi feito por telefone com 2.023 pessoas de todos os estados do Brasil nos dias 15 e 16 de março.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.692.313 mortos no mundo, resultantes de mais de 121,7 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

