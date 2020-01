Os clínicos alegam que as determinações técnicas para os serviços de obstetrícia que efetuam mais de 1.200 partos por ano impõe a presença física de três especialistas nos serviços de urgência, alertando que neste Centro Hospitalar do distrito do Porto, que fechou 2019 com a realização de 1.260 partos, só há dois obstetras nas escalas de urgência.

"Os obstetras entregaram já em dezembro do ano findo um pedido de escusa de responsabilidade ao diretor de serviço, e posteriormente ao presidente do conselho de administração e ao diretor clínico, e denunciaram a situação à Ordem dos Médicos, esperando que a segurança das parturientes fale mais alto para o conselho de administração do que os cifrões", pode ler-se no comunicado do sindicato.

No mesmo texto, é vincado que "o serviço de ginecologia/obstetrícia, apesar de ter um quadro médico envelhecido (mais de metade do Serviço tem idade superior a 50 anos), tem feito um esforço extraordinário para o desenvolvimento do mesmo", embora alertando para os riscos da sobrecarga de trabalho.

"Os obstetras têm assim que continuar a desdobrar-se na realização de várias atividades em simultâneo, aumentando assim o risco de haver um acidente, que pode ter consequências graves".