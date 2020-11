As imagens foram publicadas nas redes sociais da Santa Casa da Misericórdia de Pinhel. "Em tempos de pandemia há momentos que nos enchem o coração de alegria e esperança", lê-se na publicação.

"Depois de um mês separados, por um internamento hospitalar e consequente isolamento, a alegria deste casal enamorado no reencontro dá-nos o alento de aguardar por melhores dias... O dia em que como hoje vimos haveremos de abraçar quem mais amamos", refere ainda.

O casal de idosos esteve um mês separados devido ao internamento hospitalar de um deles e consequente isolamento, ao abrigo das medidas de prevenção da transmissão da COVID-19 em lares.

As imagens tornaram-se virais nas redes sociais. O vídeo conta com milhares de partilhas e dezenas de comentários de utilizadores emocionados com a demonstração de afeto.

O reencontro emocionante de um casal idoso separado pela COVID-19 créditos: Santa Casa da Misericórdia de Pinhel

A pandemia da COVID-19 já provocou pelo menos 1.285.160 mortos em mais de 52,1 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência noticiosa francesa AFP.

Em Portugal, morreram 3.181 pessoas dos 198.011 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A COVID-19 é uma doença respiratória causada por um novo coronavírus (tipo de vírus) detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China, e que se disseminou rapidamente pelo mundo.