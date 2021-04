A enfermeira está cada vez mais presente na vida dos doentes com Doença Inflamatória do Intestino (DII), seja no internamento, em hospital de dia ou nos cuidados de estomoterapia. É importante por isso perceber o seu verdadeiro papel.

Apesar de termos cada vez mais conhecimentos e mais formas de tratar a Doença de Crohn e a Colite Ulcerosa, a verdade é que nem sempre as coisas são fáceis. Há momentos em que o mundo parece que vai desabar e em que é preciso dar a volta para enfrentar situações concretas. É o que acontece quando temos um estoma com o qual temos de aprender a viver. Mas aí a enfermeira estomoterapeuta pode ser a pessoa certa no momento certo. Quando os estomas fazem parte da situação de vida da pessoa com DII o papel da enfermeira é ainda mais importante e, nesse sentido, há todo um caminho que é preciso percorrer a dois. No episódio inaugural da nova temporada de "Dar a Volta à DII" vamos conhecer o papel da enfermeira estomoterapeuta e a sua importância na vida das pessoas com DII. Para responder às perguntas de Marina Caldas convidámos a enfermeira Maria Manuel Castro, do Centro Hospitalar Universitário de S. João, numa conversa onde pudemos perceber melhor como o apoio dos profissionais de saúde é fundamental para entender a DII e aprender a viver com ela. Veja o vídeo Um bocadinho de gossip por dia, nem sabe o bem que lhe fazia. Subscreva a newsletter do SAPO Lifestyle. Subscrever Já subscrevi Os temas mais inspiradores e atuais! Ative as notificações do SAPO Lifestyle. Subscrever Não perca as últimas tendências! Siga o SAPO nas redes sociais. Use a #SAPOlifestyle nas suas publicações. Instagram