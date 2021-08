Em 2020 registaram-se cerca de 5.000 novos casos de cancro do pulmão em Portugal.

A incidência é três vezes mais frequente nos homens, mas regista-se também uma tendência de aumenta nas mulheres devido aos hábitos tabágicos na sociedade.

O tabaco é o principal fator de risco, sendo que 85% dos casos de cancro do pulmão ocorre em fumadores e ex-fumadores.

O risco de cancro do pulmão é 20 vezes superior em fumadores.

Não existem sinais de alerta nem sinais específicos para o cancro do pulmão. O cansaço, a tosse, a falta de apetite, a falta de ar e, por vezes, expectoração com sangue podem alertar o doente para uma ida ao médico ou à urgência e aí é feito o diagnóstico muitas vezes numa fase já avançada.

A medida preventiva mais eficaz é parar de fumar.

Dia 1 de agosto assinala-se o Dia Mundial do Pulmão, a principal causa de morte por doença oncológica em Portugal.

Veja a mensagem do médico Luís Rocha, pneumologista e dirigente da Fundação Portuguesa do Pulmão, no vídeo em baixo