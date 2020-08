Esta técnica, assegura o investigador, traz assim “muitas vantagens” quando comparada às técnicas tradicionais que “apenas conseguem medir uma replica atenuada do impulso principal numa zona que não a da amostra, o que introduz erros e não permite capturar todos os efeitos físicos necessários”.

Os investigadores vão agora usar alguns dos sistemas laser mais intensos do mundo para mostrar a “versatilidade e capacidade” deste novo método, nomeadamente, a sua capacidade para detetar e medir as alterações que o impulso sofre no próprio alvo durante o processo de interação da luz com a matéria.

Além de investigadores da FCUP, o estudo contou também com a participação de especialistas do Instituto de Física dos Materiais Avançados, Nanotecnologia e Fotónica da Universidade do Porto, do Max-Born Institute, na Alemanha e do Imperial College London, no Reino Unido.