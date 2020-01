Na apresentação da infraestrutura, o presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, classificou a construção do novo Hospital Central como a "obra da década" que irá servir a saúde pública no arquipélago no futuro.

"Atrevo-me a dizer que esta será indiscutivelmente a obra da década na Madeira", disse o governante no Salão Nobre do Governo Regional, no Funchal.

Com uma área bruta de construção de 172.100 m2, o novo hospital vai ser dividido em três grandes áreas: internamento, serviços médicos e consultas externas.

O internamento terá capacidade máxima de 607 camas, das quais 79 nos Cuidados Intensivos (19 para AVC), 25 na área da Saúde Mental e as restantes 503 no Internamento Geral.

Trinta e sete dessas camas serão ainda destinadas ao Serviço de Pediatria, 29 à Ginecologia e 37 à Obstetrícia.

A área de Consultas Externa e Exames Especiais de Especialidades Médicas e Cirúrgicas terá 17 salas de enfermagem, 15 salas de tratamentos, 38 salas de exames, 72 gabinetes de consulta, uma sala terapia da fala e um laboratório de próteses.

Para o Serviço de Obstetrícia/Ginecologia estão reservadas uma sala de enfermagem, uma sala de tratamentos, duas salas de exames, 11 gabinetes de consulta e um ginásio de preparação para parto.