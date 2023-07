Em declarações à Lusa, o coordenador daquela valência, João Massano, explicou hoje, no dia da sua inauguração, que o centro vai funcionar como “meio de suporte” às equipas de investigação do Centro Hospitalar Universitário de São João (CHUSJ) que desenvolvem atualmente mais de 90 ensaios clínicos, relacionados com cerca de 30 doenças nas áreas de Gastroenterologia, Oncologia, Pediatria, Neurologia, Endocrinologia e Pneumologia.

O Centro de investigação e Ensaios Clínicos está instalado num espaço contíguo ao Centro de Ambulatório (CAM) e vai centralizar os ensaios com medicamentos inovadores para doentes em ambulatório.

“Pela primeira vez temos toda a equipa junta e junto aos doentes, junto das consultas externas do hospital, o que nos permite ter procedimentos muito mais eficazes e confortáveis para os doentes, o que resulta numa maior eficiência de todo o processo, de todo o procedimento”, referiu o responsável.

Segundo disse, este centro de investigação vai permitir “aumentar o número de ensaios clínicos e captar os melhores ensaios clínicos, aqueles que trazem a melhor terapêutica em benefício dos doentes”.

“O que nós queremos é ser mais competitivos já não só a nível nacional, mas a nível europeu, e esta estrutura é determinante para esse objetivo”, salientou.

João Massano explicou que a estrutura vai “fazer o suporte logístico e de procedimentos dos ensaios clínicos, ajudar a recolher dados, fazer toda a negociação de contratos financeiros, organização logística das visitas dos doentes, ajudar na inserção de dados nas plataformas informáticas, correção dos dados, entre outros procedimentos”.

A nova valência, que representa um investimento de mais de 200 mil euros, foi construída através do mecenato.