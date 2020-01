A Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARSLVT) adianta em comunicado que “a decisão de não renovação do contrato pelo prazo de 10 anos prende-se com a avaliação técnica feita pela Equipa de Projeto”, nomeada por despacho em 21 de fevereiro de 2019 da coordenadora da Unidade Técnica de Acompanhamento de Projetos (UTAP).

Enquanto representante da Entidade Pública Contratante e responsável pelo acompanhamento do Contrato de Gestão, a ARSLVT explica que o contrato de gestão do Hospital Beatriz Ângelo, em Loures, faz depender “a decisão de renovação da verificação de determinadas condições, condições essas que, de acordo com a referida avaliação técnica, não são tidas por verificadas”.

Salienta ainda que “a evolução do setor da Saúde faz considerar a necessidade de introduzir alterações nas prestações de saúde” e que “a decisão subsequente sobre o futuro do Hospital de Loures após 18 de janeiro de 2022 encontra-se em avaliação pelo Governo”.

O atual contrato da PPP do Hospital Beatriz Ângelo, que é gerido pelo grupo Luz Saúde, termina dentro de dois anos e a decisão de não renovação do contrato de gestão foi comunicada no sábado, dentro do prazo legal.