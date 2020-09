A alternativa no momento é adotar medidas mais rigorosas ao nível sanitário, incluindo confinamentos limitados para controlar focos.

Mais controlos na Europa

No Canadá, a província de Quebec (leste), uma das mais populosas do país, foi a primeira no sábado a sancionar as pessoas que se recusam a usar a máscara em espaços públicos fechados.

Em França, por exemplo, onde mais de 6.000 novas infeções foram relatadas na segunda-feira após um pico de 10.561 casos no sábado. Festas estudantis, passeios escolares ou encontros de mais de dez pessoas foram proibidos em várias grandes cidades, incluindo Marselha (sul) e Bordéus (sudoeste).

Birmingham, a segunda cidade mais populosa do Reino Unido, proibiu todas as reuniões entre familiares ou amigos a partir desta terça-feira. Em toda a Inglaterra, já é proibido esta segunda-feira reunir mais de seis pessoas de diferentes casas.

A taxa de desemprego está a começar a subir no Reino Unido e, apesar de ainda estar baixa em 4,1% em julho, os economistas esperam uma aceleração no outono, o que pressiona o governo a agir para preservar empregos.

Segundo a OMS, a pandemia vai piorar na Europa nos próximos dois meses e a mortalidade vai aumentar. "Vai ser mais difícil. Em outubro, em novembro, veremos uma mortalidade maior", disse à AFP o médico belga Hans Kluge, diretor para a região da organização.

Alívio na Austrália

Na América Latina e Caribe, a região mais afetada do mundo, com mais de 8,3 milhões de casos e mais de 312.000 mortes, o Peru registou na segunda-feira o menor número de mortes diárias (102) em quase quatro meses. O total de casos confirmados de coronavírus subiu para 733.860, e as novas infeções para 4.241 nas últimas 24 horas.

O Brasil é o país mais atingido da região, com mais de 132 mil mortes e 4,3 milhões de casos. Apenas os Estados Unidos superam, com 194.545 óbitos.

Do outro lado do planeta, a Austrália pode comemorar uma boa notícia, pois não registou nenhuma nova morte por coronavírus pela primeira vez em dois meses. Apenas 50 novos casos foram registados em todo o país, abaixo dos picos de mais de 700 no final de julho e início de agosto.

Na China, onde a doença surgiu no final de dezembro, os 210 mil habitantes da cidade de Ruili, na província de Yunnan, na fronteira com Mianmar, foram confinados após o aparecimento de três casos de COVID-19, informou nesta terça a prefeitura.

Todos os residentes devem permanecer nas suas casas e fazer um teste. As lojas devem permanecer fechadas, exceto supermercados, mercearias e farmácias.

Uma vacina contra a COVID-19 desenvolvida na China pode estar pronta para aplicação em larga escala a partir de novembro, afirmou um alto funcionário do governo à imprensa estatal, enquanto se intensifica a corrida mundial para alcançar a fase final de testes clínicos.

Os cientistas chineses estão muito otimistas com os avanços - as empresas Sinovac Biotech e Sinopharm inclusivamente exibiram durante este mês as vacinas "candidatas" num evento comercial em Pequim.