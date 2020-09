Essa é a segunda vez, desde que a OMS começou a fazer o balanço, que o número de casos (307.930) superou 300.000. Em 6 de setembro, a contagem alcançou 306.857 pessoas. Com 214.810 casos constatados, o dia 1 de setembro marcou o menor nível do mês.

Este número sozinho não expressa uma ideia exata da situação da pandemia, já que pode estar influenciado pela multiplicação de testes, que permitem detetar mais casos do que quando estes meios de diagnóstico eram menos frequentes ou pouco utilizados.

No domingo, 5.537 pessoas morreram vítimas da doença, 246 a menos do que no dia anterior, o que eleva o total para quase 922.000 mortos.

Em 9 de setembro, 3.903 pessoas morreram, o menor número no decorrer do mês, que alcançou o seu ponto mais alto no dia 7 com 8.639 mortes.