Alguns países já promovem a introdução de impostos mais altos.

No Reino Unido, o Instituto de Estudos Fiscais alertou que o aumento de impostos seria inevitável para muitos, não apenas para os super-ricos. No início do mês, o primeiro ministro da Espanha, Pedro Sánchez, disse que seu governo poderia aumentar impostos. O mesmo foi anunciado pela Rússia, que disse se concentrar nos rendimentos mais altos.

Durante anos, bilionários como Warren Buffett e Bill Gates pediram mais impostos. Há um ano, um pequeno grupo de bilionários americanos, incluindo o financeiro George Soros, o cofundador do Facebook Chris Hughes e herdeiros dos impérios Hyatt e Disney, também publicou uma carta, apoiando a ideia de um imposto sobre fortunas.