Este ano, o número de mortes ocorridas em abril foi também inferior ao registado em março (menos 1.604 óbitos; -15,2%), segundo o INE.

O número de óbitos devido a covid-19 baixou para 147 (menos 49 do que em março), representando 1,6% do total de óbitos. Comparativamente com abril de 2022, registou-se uma redução de 448 óbitos devido ao vírus que motivou uma pandemia.

Nos nascimentos, o INE registou 6.994 nados-vivos em março de 2023, mais 4,2% do que no mesmo mês do ano anterior (6.715 crianças).

“O número total de nados-vivos registado nos três primeiros meses de 2023 (20.385) foi superior ao verificado no mesmo período de 2022 (19.342), representando mais 1.043 nados-vivos (+5,4%)”, refere o Instituto no Destaque hoje publicado.

De acordo com a mesma fonte, em março último, o saldo natural situou-se em -3.535, “desagravando-se em relação ao do mês homólogo de 2022,” quando era -4.085.

“Nos primeiros três meses de 2023, o valor acumulado do saldo natural foi -12.885”, apresentando também um desagravamento relativamente ao observado no mesmo período de 2022 (-13.849), acrescentou o INE.

Em março de 2023, celebraram-se 1.985 casamentos, o que representa um aumento de 17,5% relativamente a março de 2022 (mais 296 celebrações).

Nos primeiros três meses de 2023, foram celebrados 5.196 matrimónios, mais 960 (+22,7%) do que no período homólogo de 2022.