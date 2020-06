“Os casos novos hoje reportados são de nacionalidade moçambicana. Todos resultam da vigilância nas unidades sanitárias e do rastreio de contactos de casos positivos”, lê-se numa nota de imprensa do Ministério da Saúde.

Os novos casos, entre os quais um menor de 14 anos, estão distribuídos pelas províncias da Zambézia (03), Tete (01), Sofala (01) e província de Maputo (01).

Das 889 infeções registadas em Moçambique, 816 são de transmissão local e 73 são importadas, enquanto 232 são dados como recuperados.

As províncias de Nampula e Cabo Delgado, no norte de Moçambique, são as que registam o maior número de casos ativos, com 268 e 154 casos, respetivamente.

Desde o anúncio do primeiro caso de covid-19 em Moçambique, em 22 de março, o país realizou 29.516 testes de casos suspeitos, tendo rastreado mais de um milhão de pessoas.

Foram colocadas em quarentena domiciliária 20.613 pessoas suspeitas de covid-19 e 2.271 continuam a ser acompanhadas pelas autoridades de saúde.