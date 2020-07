Do total de casos anunciados hoje, “54 são moçambicanos, quatro malauianos e dois indianos”, disse a diretora de Saúde Pública, Rosa Marlene, na atualização de dados sobre a pandemia no Ministério da Saúde, em Maputo.

Os novos casos foram registados em sete províncias do país, nomeadamente Maputo (19), Cabo Delgado (03), Gaza (01), Sofala (06), Nampula (19), Zambézia (03) e Maputo Cidade (09).

“Dois dos casos são menores de cinco anos”, acrescentou a responsável

Todos os casos encontram-se em isolamento domiciliar e decorre a identificação dos seus contactos, avançou Rosa Marlene.

O país registou um total de 1.635 casos de transmissão local e 173 importados, havendo 11 óbitos, oito internados e 638 recuperados, indicam as autoridades de saúde.

A maioria dos casos ativos estão na cidade e província de Maputo, com 261 e 246 pessoas infetadas, respetivamente, seguida de Cabo Delgado, com 231 e Nampula, com 226 casos.

As restantes sete províncias do país registam menos de 60 casos.

Moçambique realizou 56.160 testes de casos suspeitos, desde o anúncio do primeiro caso de covid-19 em 22 de março, tendo rastreado mais de 1.5 milhões de pessoas.

Um total de 24.286 pessoas suspeitas de infeção foram colocadas em quarentena domiciliária e 3.308 continuam a ser acompanhadas pelas autoridades de saúde.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 667 mil mortos e infetou mais de 17 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.