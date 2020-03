"Nas últimas 24 horas, foram testados 41 casos e todos foram negativos. Portanto, continuamos com um registo de sete casos, dos quais seis são importados e um é de transmissão local", declarou Rosa Marlene, diretora de Saúde Pública, no balanço do Ministério da Saúde, em Maputo.

Os sete indivíduos que contraíram a infeção estão em quarentena domiciliar, com acompanhamento das autoridades de saúde.

Os doentes tiveram contacto com um total de 96 pessoas, que também estão em quarentena domiciliar.

A diretora de Saúde anunciou na ocasião que o Ministério da Saúde de Moçambique recebeu 20 mil testes, 100 mil máscaras e 100 ‘kits’ de proteção individual para os profissionais de saúde, material doado por organizações não-governamentais.

"Esta doação é importante tendo em conta os parcos recursos que temos", afirmou Rosa Marlene, que reiterou o pedido de reforço das medidas de prevenção.