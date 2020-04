“Para que a imunidade coletiva seja suficiente para evitar uma segunda vaga, era preciso que pelo menos 70% da população estivesse imunizada”, afirmou Simon Cauchemez, autor principal deste estudo, em declarações à Agence France-Presse.

Segundo este especialista, isto faz com que no fim da quarentena, anunciado para 11 de maio no país, as medidas barreira tenham de ser mantidas.

A reduzida percentagem de população infetada deve-se às próprias medidas de contenção da pandemia, que fizeram com que o número de pessoas contaminadas por uma pessoa infetada passasse de 3,3 antes do confinamento para 0,5.

O objetivo do confinamento, medida tomada por numerosos países em todo o mundo, foi de evitar um afluxo maciço de doentes aos serviços de saúde, que teriam ultrapassado a sua capacidade.

O estudo foi realizado através da utilização de modelos matemáticos e estatísticos, cruzando os dados da mortalidade do vírus com os possíveis infetados pela covid-19 até 11 de maio.

Ainda segundo este estudo, a covid-19 pode ter uma taxa de mortalidade de 0,5%.