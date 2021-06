A última vez que os números ficaram abaixo de 1.000 foi em 21 de setembro, com 922 novas infeções em 24 horas.

Enquanto isso, o número de mortes com ou de covid-19 em um dia foi de 10, em comparação com 22 na última segunda-feira, de acordo com dados atualizados do Instituto Robert Koch (RKI) de virologia.

A incidência acumulada em sete dias no conjunto do país situa-se nas 16,6 novas infeções por 100 mil habitantes – com 13.790 casos em uma semana — relativamente aos 17,3 de domingo e aos 24,3 da passada segunda-feira.

A Alemanha acumulou 3.715.518 casos positivos e 89.844 mortes com ou de covid-19 desde o início da pandemia.

Cerca de 3.580.600 pessoas foram registadas como recuperadas após terem passado pela doença. Atualmente estão ativos cerca de 45.100 casos.

No domingo, 1.336 doentes com covid-19 foram internados em unidades de cuidados intensivos — menos nove em um dia. Destes, 919 (69% e cinco a mais em relação a sábado) precisavam de respiração assistida, segundo registo da Associação de Terapia Intensiva e Medicina de Emergência (DIVI).

Na Alemanha, até sexta-feira, 21.350.096 pessoas (25,7% da população) tinham recebido a vacinação completa e 40.003.604 (48,1%) a primeira dose.

Desde a última quinta-feira está disponível para download a aplicação “CovPass”, que permite aos utilizadores transportar o estado de vacinação em forma de código QR. O mesmo acontece com os doentes recuperados. Pode ainda ser transportada dessa forma a informação de teste negativo.

Esta aplicação junta-se à “Corona-Warn-App”, para rastreamento de infeção por covid-19, lançada há um ano.

Os primeiros postos de vacinação e consultas médicas começaram na quinta-feira a usar esta informação para emitir certificados de vacinação digital, que também podem ser solicitados a partir de hoje nas farmácias aderentes.

O objetivo é que, ao longo do mês de junho, todos os postos de vacinação, consultas e farmácias estejam ligados ao sistema.