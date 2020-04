A MSR anunciou hoje que encerrou a parceria que vinculava as duas organizações não-governamentais ONG há quatro anos e que salvou 30.000 pessoas no Mar Mediterrâneo.

No entanto, a organização lembrou a gravidade da situação daqueles que continuam a fugir da Líbia devido à crise da covid-19, já que Malta e Itália fecharam oficialmente seus portos aos migrantes.

A SOS Méditerranée, por seu lado, considerou que "infelizmente as condições de segurança já não estavam garantidas para as tripulações e as pessoas resgatadas", disse Sophie Beau, diretora-geral da organização, à agência de notícias AFP.

Voltar ao mar significaria correr o risco de enfrentar "situações que levariam um grande impasse no mar", ao não ter “desembarque garantido" para os migrantes e, ainda, “transportes médicos tornados muito perigosos pelas condições da crise sanitária" causada pelo novo coronavírus.

Até novo aviso, o navio de resgate Ocean Viking – fretado pela SOS Méditeranée - permanecerá em Marselha (sul da França), o seu porto de origem.

"Não poderíamos assumir a responsabilidade de voltar ao mar quando todos os indicadores estiverem vermelhos", continuou Sophie Beau.

A SOS Méditerranée, que até agora trabalhava com a Organização Médicos do Mundo, espera retomar as operações o mais rápido possível, sem a MSF, para evitar que "esta crise da saúde esconda outra", a humanitária, no Mediterrâneo.