"A SPO criou uma plataforma de suporte que visa facultar consultas gratuitas, apelando aos sócios – médicos oftalmologistas – que façam o registo da sua disponibilidade para prestar este apoio a estes cidadãos ucranianos", informa a SPO em comunicado.

A plataforma Help the Eyes from Ukraine já se encontra acessível a todos os médicos oftalmologistas, no site da SPO, que queiram prestar o seu apoio através da realização destas consultas. O secretariado da sociedade assegura toda a gestão administrativa inerente à iniciativa.

"Com o objetivo de ultrapassar as barreiras linguísticas, os cidadãos ucranianos que tenham interesse nesta consulta podem também fazer diretamente o pedido de consulta através da mesma plataforma: https://spoftalmologia.pt/help-the-eyes-from-ukraine/ e após o seu agendamento estar concluído, a SPO solicita que a pessoa seja acompanhada à consulta por um elemento da instituição responsável pelo seu acolhimento em Portugal ou por um tradutor", acrescenta a nota.

“A comunidade de médicos oftalmologistas não podia ficar indiferente a esta lamentável situação provocada pela guerra, nem aos inúmeros esforços de ajuda humanitária que Portugal tem feito e que dão provas da grande generosidade que existe no nosso país", afirma Rufino Silva, Presidente da Sociedade Portuguesa de Oftalmologia.

"Acreditamos também que a generosidade de cada um de nós, médicos oftalmologistas, vai certamente contribuir para minimizar o sofrimento do povo ucraniano e, em especial, dos deslocados da guerra da Ucrânia a viver em Portugal sob proteção temporária", conclui.

Para além desta iniciativa, a Sociedade Portuguesa de Oftalmologia está também a apelar aos seus associados que façam uma contribuição financeira para a Cruz Vermelha Portuguesa para o IBAN PT50 0010 0000 36319110001 74 e no descritivo colocar “helpeyesfromukraine”. A Cruz Vermelha emitirá posteriormente o respetivo recibo referente a este donativo.