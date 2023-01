João Pedro Miller Pinto de Lemos Guerra nasceu neste concelho do distrito de Bragança e destacou-se a nível nacional na área da medicina, da intervenção cívica e das universidades, como apontou à Lusa o presidente da Câmara de Vila Flor, Pedro Lima.

O médico transmontano chegou a ser um dos nomes sugeridos pelo Movimento das Forças Armadas (MFA) para primeiro-ministro no 25 de Abril e destacou-se pelo percurso na área da Saúde, tendo sido autor do “Relatório das Carreiras Médicas”, que, pela primeira vez sintetizou a ideia de criação do Serviço Nacional de Saúde (SNS).

Morreu com quase 81 anos, em Lisboa, em 1993, e o município de onde é natural, Vila Flor, entende que este é o “momento adequado” para lhe prestar homenagem, numa altura em que se discute os problemas da Saúde no país.

Miller Guerra foi também bastonário da Ordem dos Médicos, entidade parceira do município transmontano na organização do evento, durante o qual será oferecido aos familiares o “Diploma de Reconhecimento Mérito”.

Na cerimónia será exibido um filme biográfico da vida do homenageado, realizado por um neto, com testemunhos do antigo presidente da República, Jorge Sampaio, do antigo primeiro-ministro Pinto Balsemão e do político Guilherme Oliveira Martins.

Estão também previstas várias intervenções e uma mensagem em vídeo do presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

O presidente da Câmara de Vila Flor considera que esta homenagem “é o reconhecer de que pode-se nascer em Vila Flor e chegar a vulto nacional”, mas também uma oportunidade de contribuir para a discussão “muito atual” em torno do tema da Saúde.

O autarca destaca a importância de recordar “essa imagem daquele que foi esta personalidade que lutou por uma Saúde abrangente, disponível para todos”.

“Pouco conhecido do grande público, Miller Guerra foi o médico que esteve da génese do SNS. Se António Arnault foi o pai do SNS, não há dúvidas que Miller Guerra foi o avô da democratização dos serviços de saúde em Portugal”, considera o presidente da Assembleia Municipal de Vila Flor, Pedro Santos.

A homenagem envolve os vários órgãos autárquicos municipais, que adiantam que contará com a presença do ministro da Saúde, do bastonário da Ordem dos Médicos, de dirigentes executivos do SNS e outros atores do setor, além de “mais de 30 familiares” do homenageado.

“Por ter dado este importante contributo na Saúde, todos os atuais decisores e gestores públicos do SNS fizeram questão de participar na homenagem, na terra natal do médico”, salientou o presidente da Assembleia Municipal.