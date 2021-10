A osteoporose é uma doença silenciosa e o diagnóstico atempado desta patologia pode ser crucial para evitar fraturas da coluna vertebral, um problema altamente incapacitante e com implicações na qualidade de vida dos doentes. O alerta é do neurocirurgião Bruno Santiago, no âmbito do Dia Mundial da Osteoporose.

O principal sintoma de uma fratura vertebral é a dor súbita e intensa na coluna, mas a osteoporose pode também causar deformidades na coluna vertebral ou, mais raramente, alterações das funções neurológicas, comprometendo os membros inferiores. "O diagnóstico da osteoporose é feito através de densitometria óssea, um exame simples de imagiologia, capaz de medir a densidade dos ossos", explica Bruno Santiago, neurocirurgião. O especialista esclarece que "embora o diagnóstico seja de extrema importância, a prevenção é fundamental, através de hábitos de vida saudáveis, nomeadamente uma alimentação equilibrada e a prática de exercício físico". Importância do desporto Relativamente ao tratamento das fraturas vertebrais neste contexto, o médico explica que "inclui um período de repouso, analgésicos, colete ou cinta de suporte da coluna e fisioterapia numa fase posterior. Nos casos em que o tratamento conservador não resulte, a opção terapêutica indicada é a cirurgia". O diagnóstico atempado permite iniciar tratamento médico para reduzir o risco de fraturas As técnicas cirúrgicas têm evoluído ao longo dos anos e, atualmente, trata-se de uma intervenção minimamente invasiva, em que o doente tem alta até às 24 horas, permitindo uma recuperação rápida e uma melhoria significativa na sua qualidade de vida, adianta Bruno Santiago. "A atividade física assume um papel muito importante na prevenção da osteoporose que é silenciosa e causa frequente de fraturas da coluna vertebral. Por outro lado, o diagnóstico atempado permite iniciar tratamento médico para reduzir o risco de fraturas", acrescenta. Um em cada dez portugueses tem osteoporose A osteoporose afeta 12% da população portuguesa e caracteriza-se pela diminuição da massa óssea, tornando os ossos mais frágeis e suscetíveis a fraturas. Esta redução da resistência dos ossos pode ocorrer, com frequência, nas vértebras, dando origem às fraturas osteoporóticas da coluna vertebral.